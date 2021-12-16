يعثر على زوجته بعد عامين من البحث فيقفز العشيق من الطابق الخامس ميتاً

المصدر: إعداد: سمير سعيد

توفي رجل هندي بعد أن قفز من الطابق الخامس لمبنى في منطقة جايبور لتجنب الوقوع في يد زوج عشيقته.

ووفقا للشرطة الهندية، كان الرجل البالغ من العمر 29 عامًا على علاقة مع امرأة متزوجة، حيث يعيش الاثنان مع ابنة المرأة القاصر في شقة مستأجرة في منطقة براتاب ناجار.

تم التعرف على المتوفى على أنه محسن، وهو من مواليد ولاية أوتار براديش.

والجدير بالذكر أن المرأة هربت مع محسن منذ عامين، فيما كان زوجها يبحث عنها وتمكن من اقتفاء أثرها إلى جايبور.

ويوم الأحد الماضي، توجه زوج المرأة إلى المنزل الذي كانت تقيم فيه مع محسن.

وعند رؤيته، أصيب محسن بالذعر وقفز من شرفة المنزل.

وقال بالفير سينغ، إن الزوجة نقلته إلى مستشفى حكومي، حيث توفي مساء الاثنين.

كان محسن والمرأة قد انتقلوا إلى الشقة التي شهدت الواقعة قبل أيام قليلة، حيث كانوا يعيشون في وقت سابق في منطقة أخرى.

واختفى الزوج وزوجته، فيما تبحث الشرطة عنهما، بينما تم تسليم جثة محسن لأفراد أسرته بعد تشريح الجثة أول من أمس الثلاثاء.

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