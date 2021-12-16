عروس تطلب من عريسها وقف سيارته في الطريق لتهرب مع عشيقها على "موتوسيكل"

المصدر: إعداد: سمير سعيد

في واقعة غريبة، انتهى حفل زفاف نهاية درامية، حيث أدت العروس جميع طقوس الزواج مع العريس، وفي اليوم التالي ذهبت مع زوجها في السيارة في اتجاه بيت الزوجية.

وبعد انتهاء مراسم الزفاف، وتوديع العروس لأهلها تمهيداً للذهاب إلى عش الزوجية أول من أمس الثلاثاء، تركت العروس منزل أهلها واستقلت السيارة مع العريس، إلا أن العروس أوقفت السيارة على بعد 4 كيلومترات وهربت مع عشيقها أشوك ياداف الذي حضر إلى المكان بالدراجة النارية.

وعاد العريس إلى القرية وهو في صدمة مما حدث وأبلغ أسرة الفتاة.

من جهة أخرى، وبعد هذه الحادثة، تقدم شقيق العروس بشكوى إلى الشرطة التي انزعج أفرادها من تفاصيل ما حدث، ففرضت حصارًا في كل مكان للقبض على العروس الهاربة وعشيقها، لتلقي القبض عليهم في وقت لاحق.

ورفضت الفتاة الذهاب إلى منزل والدتها، أو منزل عريسها، وأعربت عن رغبتها في قضاء بقية حياتها مع عشيقها، لتتركها الشرطة تذهب بعد تسجيل البلاغ إلى منزل عشيقها.

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