مرصد الإمارات الفلكي يعلن اكتشاف 4 من النجوم المتغيرة الجديدة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن مرصد الإمارات الفلكي عن اكتشاف أربعة من النجوم المتغيرة الجديدة، التي تم تسجيلها واعتمادها في سجل الجمعية الأميركية لراصدي النجوم المتغيرة، وإضافتها إلى قاعدة البيانات الدولية للرابطة الأميركية لمراقبي النجوم المتغيرة، واعتمادها في الفهرس الدولي للنجوم المتغيرة.

وقال رئيس مرصد الإمارات الفلكي، المهندس نزار سلام، إن الاكتشاف الجديد يعد إنجازاً علمياً جديداً، يضاف إلى إنجازات المرصد المتواصلة، لاسيما التي تم الإعلان عنها بنهاية العام الماضي، التي تمثلت في اكتشاف كوكبين جديدين خارج حدود المجموعة الشمسية.

وأضاف أن النجوم المتغيرة، ويرمز لها بالحرف في باللغة الإنجليزية «V»، اختصاراً لكلمة Variable، بمعنى متغير هي فئة من النجوم، يتغير مقدار لمعانها الظاهري بنمط ثابت أو متغير بالنسبة لراصد من على سطح الأرض، بحيث ينتقل النجم من درجة لمعان معينة إلى درجة لمعان أشد أو أقل قوة لأسباب مختلفة.

والنجوم المكتشفة هي: «زايد 1»، والاسم الجديد المعتمد في فهرس النجوم المتغيرة هو «Zayed-V1» و«زايد2»، والاسم الجديد في فهرس النجوم المتغيرة هو «Zayed-V2»، و«زايد 3»، والاسم الجديد في فهرس النجوم المتغيرة هو «Zayed-V3» في المجموعة النجمية التي تسمى «الزرافة»، و«زايد4» والاسم الجديد في فهرس النجوم المتغيرة هو «Zayed-V4» في المجموعة النجمية التي تسمى «البجعة».

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