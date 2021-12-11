أسد يلتهم يد طفلة يمنية أمام والدها داخل حديقة للحيوانات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

هاجم أسد، طفلة يمنية عمرها عامين، داخل حديقة الحيوانات بمحافظة إب وسط اليمن، ما أدى إلى بتر يدها اليسرى.

وفي التفاصيل، أدخلت الطفلة دنيا إدريس حمود يدها من إحدى فتحات شبك الحماية لقفص الأسد، الذي قام بقضم يدها، حيث كان والدها منشغلاً بأخذ صورة تذكارية لها، وفق موقع "يمن مونيتور".

وجرى إسعاف الطفلة فوراً ونقلها إلى المستشفى وكذلك والدها الذي تعرض للإصابة بحالة غيبوبة نتيجة لما حدث لابنته بينما كان مشغولاً وشارد الذهن في أخذ صورة لابنته بجوار الأسد.

وحمّل ناشطون حقوقيون، المسؤولية لوالد الطفلة، وإدارة حديقة الحيوان معاً في ظل استهتارهم بالزوار من خلال وضع شباك حديدي غير مناسب لهذه الحيوانات المفترسة، أو وضع مسافة أمان كافية تبعد الزوار والأطفال عن الاقتراب أكثر من هذه الحيوانات.

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