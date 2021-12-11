السعودية ترصد "الزائر السماوي" غدا الأحد

المصدر: الرياض - د ب أ

أعلن المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية السعودية اليوم السبت الاستعداد لرصد وصول المذنب(ليونارد) غدا الأحد بسماء السعودية والوطن العربى إلى أقرب مسافة من كوكب الأرض وسيكون على مسافة آمنة للغاية تبلغ 34 مليون و902 ألف و292 كيلو مترا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم السبت عن أبو زاهره قوله" إن المذنب يزداد سطوعًا ابتداء من حوالي 14 الشهر الجاري،و سيصبح المذنب ليونارد مرئيًا في سماء المساء بعد غروب الشمس مباشرةً.

وأوضح أن القياسات تشير إلى أن هذا الزائر السماوي يتحرك بسرعة فائقة تبلغ 254 ألفا و412 كيلومترا بالساعة بالنسبة إلى الأرض.

يشار إلى أنه تم اكتشاف هذا المذنب لأول مرة في يناير الماضي ، ومن المحتمل أن يكون قد أمضى 35 ألف سنة في السفر نحو الشمس ، وكان العالم جريجوري ليونارد هو أول من رصده.

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