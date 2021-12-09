إحالة أوراق "سفاح الإسماعيلية" إلى المفتي.. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قضت محكمة جنايات الإسماعيلية في مصر، اليوم، بإحالة أوراق المتهم بذبح مواطن في أحد شوارع الإسماعيلية، إلى فضيلة المفتي.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، جريمة بشعة في نوفمبر الماضي، عندما أقدم المتهم عبد الرحمن دبور على ذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده، في أحد الشوارع الرئيسية بالإسماعيلية، والتباهي به أمام المواطنين، وسط ذهولهم.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، قد أمر بإحالة المتهم بقتل المواطن، والشروع في قتل إثنين آخرين إلى محكمة الجنايات المختصة في محاكمة جنائية عاجلة، لمعاقبته عما نسب إليه مما تقدم، وكذا تعاطيه مواد مخدرة، وإحرازه أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني في أحد أماكن التجمعات بقصد الإخلال بالنظام العام.

وقررت جهات التحقيق عقب الحادث، حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، وانتداب الطبيب الشرعي إلى مستشفى الإسماعيلية العام لفحص جسد القتيل، والتأكد من البصمة الوراثية وأن الرأس المفصول لنفس الجسد قبل إصدار قرار بتسليم جثمانه لذويه والتصريح بدفنه.

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