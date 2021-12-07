«دبي سفاري».. رحلة ممتعة بالحياة البرية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتصدر «دبي سفاري بارك» قائمة الوجهات الترفيهية التي يقصدها الباحثون عن الإثارة والتشويق في أحضان الطبيعة بدبي، خصوصاً مع تحسن درجات الحرارة، وخروج العائلات في رحلات خارجية.

وبدأت «دبي سفاري بارك» في استقبال زوارها للموسم الجديد في 27 سبتمبر الماضي، لتقدم تجربة فريدة، تنقل الزوار من جميع الفئات العمرية إلى قلب الحياة البرية، ضمن أجواء ترفيهية تثقيفية مشوقة، ويقوم عليها فريق متخصص من الخبراء والفنيين أصحاب الخبرة في مجال الرعاية والحفاظ على الحياة الفطرية، وإكثارها، والسعي لتوفير كل العناصر التي تجعل من الزيارة مصدراً لبهجة الزوار وإمدادهم بمعلومات مهمة حول العديد من الفصائل التي ندر أن تجتمع تحت سقف واحد في هذا الجزء من العالم.

وأدخلت بلدية دبي العديد من الإضافات، التي تهدف بالدرجة الأولى إلى تحقيق راحة الزوار منذ دخولهم إلى الحديقة وحتى انتهاء برنامجهم اليومي، بصحبة مرشد وسيارة مخصصة، بما في ذلك تسهيل وصولهم إلى مختلف مواقع الحديقة، والاستمتاع بخدماتها ومعالمها.

كما أدخلت ثلاثة حيوانات جديدة، هي: «الذئب العربي، المهدد بالانقراض، وتم إنشاء جزيرة خاصة به، بمساحة 10 آلاف متر مربع، بواقع ستة ذئاب، والحيوان الثاني هو قرد المونا، وموطنه إفريقيا، من سعادين العالم القديم، إضافة إلى توفير الماعز القزم الأميركي، وتم وضعه في مزرعة الأطفال، وتعتبر من ‏السلالات النادرة».

وتقدم «سفاري دبي» ثلاث باقات للزوار، ‏الباقة الأولى، وهي الفطور مع الطيور، وتقدم فيها وجبة الإفطار في بيت الطيور، الذي يعتبر من أكبر البيوت على مستوى حدائق الحيوان، وتشمل الاستقبال من المدخل ومركبة خاصة، وصوراً فوتوغرافية مقدمة لستة أشخاص، بقيمة 2000 درهم. أما باقة خلف الكواليس، فتعتبر تجربة يعيش فيها الزوار أوقاتاً ممتعة مع راعي الحيوان، حيث تسمح له الفرصة بالاقتراب من الحيوانات، والتعرف إلى بيئة الحيوانات وطرق العناية، وتشمل زيارة المستشفى البيطري المجهز لعلاج الحيوانات، وتضم أطباء مواطنين، وتبلغ قيمتها 1200 درهم. أما الباقة الثالثة، فهي «ملك السفاري»، ‏وهي خدمة مميزة، متاحة لزوار الحديقة، وتشمل مواقف مخصصة، مع توفير مرشد وسائق خاص، وصور فوتوغرافية خاصة خلال الجولة، ورحلة سفاري، وحجز مقاعد مميزة في العروض الحية الباقية، تشمل 10 أشخاص، بقيمة 2500 درهم.

وتسعى «سفاري بارك» لتوفير تجربة متكاملة، تضمن كل متطلبات الزائر، حيث توفر الحديقة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي العالمية والمحلية، ومحال لبيع الهدايا التذكارية، وأماكن مخصصة لاستقبال طلبة المدارس، إضافة إلى خدمة القطارات والسيارات الكهربائية، والدراجات الهوائية، والمركبات الصديقة للبيئة، من أجل تنقل سهل وآمن بين أرجاء الحديقة، التي توفر أيضاً لزوارها خدمة الإنترنت اللاسلكية المجانية في أركانها كافة.

• «دبي سفاري بارك» أضافت حيوانات جديدة، منها الذئب العربي المهدد بالانقراض.

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