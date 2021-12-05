بعد ضجة «شيماء» و«أسماء».. مهرجان «منى» يتصدر.. هل نحن أمام ظاهرة جديدة؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

بعد الضجة والانتشار الكبير الذي حققته أغنية «شيماء»، على منصات التواصل الاجتماعي في مصر والعالم العربي، ليتبعها أغنية "اسماء"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أغنية جديدة تحمل اسم «مهرجان منى»، الأمر الذي دفع الكثير من الاعلاميين والمهتمين، إلى التساؤل هل سنكون أمام موجة جديدة من مثل هذه الاغنيات التي تحقق الكثير من الانتشار والمشاهدات على الرغم من الانتقاد الكبير لها، والمستوى الفني الرديء الذي تظهر به.

وعلى غرار الاغنيتن السابقتين، يأتي «مهرجان منى»، الذي اتبع نفس الطريقة والأجواء، لشاب يتحرك بشكل عشوائي باحثا عن فتاة تدعى منى.



وكان «مهرجان أسماء»، قد أثار على مدى الأيام الماضية، حالة من الجدل وتداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، وانتشرت بسببها، آلاف "الكوميكس" والتعليقات المازحة، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحققت أغنية «مهرجان شيماء»، مشاهدات تجاوزت 8 ملايين مشاهدة، منذ طرحها للمرة الأولى في 24 نوفمبر الماضي، على منصة "يوتيوب"، وظهر مؤديها المعروف بإسم «يوسف سوستة» في برنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر.

وقال «يوسف سوستة»: «أنا كنت نايم وصحيت قالولي أنت بقيت تريند، مبقتش مصدق»، وأشار إلى أنه يستعد لتقديم أوراقه في نقابة المهن الموسيقية خلال الفترة المقبلة، حيث إنه مستوفي جميع الشروط الخاصة بالنقابة، ويأمل في اجتياز الاختبارات.

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