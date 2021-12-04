فنانة سورية شهيرة في العناية المركزة "تدعو الله أن يأخذها حتى ترتاح"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت وسائل إعلام محلية في سوريا، أنه تم نقل الفنانة أنطوانيت نجيب إلى العناية المركزة في المستشفى؛ بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت سماح شويري، ابنة الفنانة أنطوانيت، في مداخلة هاتفية مع برنامج ”يلا ترند“ المحلي، أن ”وضعها مستقر، لكن ليس جيدا، على حد تعبيرها“.

وقالت شويري، إن ”حالة والدتها تدهورت عقب إصابتها بانصباب في الرئة، نتيجة عمليات غسيل الكلى؛ ما أسفر عن دخولها العناية المركزة“.

بدوره، قال المخرج ثامر إسحاق، إن ”حالة أنطوانيت نجيب سيئة جدا، رغم استقرارها“، طالبا من الجميع الدعاء لها.

وأكدت الفنانة وفاء موصللي، أنها ”حين زارت الفنانة أنطوانيت في المرة الأولى بدت مستسلمة تماما، ولا تتحرك مطلقا، كأنما تنتظر النهاية“.

وتابعت أنها ”استمرت في محاولة جعلها تتحرك، حتى نهضت بالفعل وسارت قليلا في غرفتها“، مضيفة أنها ”خرجت آنذاك من المستشفى وكانت بحالة جيدة، لكنها هذه المرة عادت إلى العناية المركزة“.

وكانت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب، تحدثت عن معاناتها مع المرض، في يونيو الماضي، حين قالت أنها ”تدعو الله أن يأخذها حتى ترتاح من التعب، خاصة وأنها تقوم بغسيل الكلى مرتين أسبوعيا؛ مما يصيبها بإرهاق شديد“، مبينة أن ”البعض عندما يسمعها تقول ذلك يقول لها إنها تكفر بالله“.

وتابعت أنها ”لا تخاف الموت لأنها لم تفعل أي شر مثل المساهمة في خراب بيت أحد أو التحدث عن شخص بسوء“.

وشددت على أن محبة الناس في الشارع هي التي تهون عليها مرضها، وما يجعلها تشعر بالفرح هو مساهمتها في إسعادهم في يوم من الأيام.

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