الأردن: تحقيق مع خطيب مسجد ألقى خطبة الجمعة وهو مصاب بكورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فتحت وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية في الأردن تحقيقا رسميا للتأكد من صحة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية من قيام إمام وخطيب بأحد المساجد في أربد شمال المملكة بإلقاء خطبة الجمعة وهو مصاب بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها مساء امس، حسب وكالة الأنباء الرسمية (بترا) إنها فتحت تحقيقا حول ما يتم تداوله وجددت التأكيد على ما جاء في تعاميم سابقة لجميع كوادرها من أئمة وخطباء وواعظات ومؤذنين بالالتزام بكافة اجراءات البروتوكول عند الاصابة بكورونا بما في ذلك الحجر المنزلي تجنبا لتعريض الآخرين للعدوى.

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