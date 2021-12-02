فيل غاضب يقلب سيارة للسياح في افريقيا.. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بين مقطع فيديو ردة فعل فيل غاضب، تجاه مجموعة من السياح، في منتزه كروغر الوطني، بجنوب إفريقيا.

وكانت البداية عندما قرر مجموعة من السياح، القيام برحلة سفاري لرؤية الحيوانات في بيئتها الطبيعية، في أحد المنتزهات الوطنية بجنوب إفريقيا، ومشاهدة الحياة البرية.

وخلال تجول السياح بالسيارة هجم عليهم فيل لم يعجبه اقترابهم منه، وقلب إحدى السيارات وركض الطلاب هرباً للنجاة بحياتهم، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

واطلقت الفيلة أصواتًا تحذيرية للسياح في البداية، ولكن أحدهم دك الأرض بأقدامه وجرى بسرعة نحو السيارة وقام بقلبها باستخدام قرونه، ثم غادر موقع الحادث.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news