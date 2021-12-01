مطرب شعبي: مغنو "المهرجانات" متسولين وتاريخ سيئ على جبين الفن المصري

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دعم المطرب الشعبي سمسم شهاب، قرارات نقابة المهن الموسيقية، بشأن إيقاف بعض مطربي المهرجانات الشعبية عن الغناء في مصر، لحين تقنين أوضاعهم ودخولهم اختبارات الموسيقيين، بالإضافة إلى موافقة مجلس النواب على منح الضبطية القضائية للنقابة مُؤخرًا.

وكتب سمسم شهاب على حسابه الشخصي بـ "فيسبوك": تصويت مجلس الشعب على قرار الضبطية القضائية للنقابات المهنية، إعلان صريح عن نية الدولة المصرية التطهير الحقيقي.. مبروك لكل محترم هذا القرار العظيم، وإلى غياهب السجون كل المتسولين والدخلاء على مهنة الفن، شابوه للنقيب هاني شاكر ومجلس الإدارة".

وتابع سمسم شهاب في التعليقات على حسابه الشخصي بـ فيسبوك: حسبي الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في انتشاركم وتوغلكم بين الشباب، حسبي الله في كل إعلامي استضافكم وكل صحفي كتب عنكم، وكل يد عملت شير أو لايك أو كومنت.. أنتم تاريخ سيئ في جبين الفن المصري.

واستكمل شهاب: "إيه اللي عملوه غير الفلوس، إنما احنا اسم واحترام وتاريخ فن سيعيش بأمر الله.. ركز جيدًا ستجد أنهم مجرد حالة من الغوغاء والصخب وليس الفن والطرب".

وأضاف شهاب ردًّا على مقارنته بمطربي المهرجانات الشعبية: "زمايل مين.. دول شمامين ومتسولين، وبعدين دول من سن أولادي.. أنا زملائي من الجيل المحترم فقط".

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