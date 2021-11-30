الكويت.. ضابط برتبة عالية يصدم سيارات جيرانه.. والسبب غريب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أقدم مواطن كويتي في منطقة مبارك الكبير على صدم سيارات جيرانه عمدا بسبب رفض خطبة ابنتهم له، حيث أتلف جميع سياراتهم.

وحسب صحيفة الراي الكويتية، اشتكى المتضررون عليه لدى مخفر الشرطة، حيث تم تسجيل قضية إتلاف مال الغير بحقه، وجرى ضبطه من قبل الأجهزة الأمنية وتبين أنه ضابط مسرح من مؤسسة عسكرية يحمل رتبة عالية.

وكان مغردون قد تداولوا على موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر قيام قائد سيارة بالاصطدام بمركبتين كانتا متوقفتين داخل مرآب منزل بالكويت.

ويوثق المقطع الذي التقطته كاميرات المراقبة المثبتة في أحد الشوارع، قيام قائد مركبة بتعمد الاصطدام بمركبتين، حيث يوضح الفيديو عدة زوايا للمركبة وقائدها يتعمد الاصطدام بهما.





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