رئيس "تويتر" الجديد شاب هندي عمره 37 عامًا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت شركة تويتر تعيين باراج أغراوال، الذي يشغل منصب كبير مسؤولي التكنولوجيا في الشركة منذ 2017، ليكون الرئيس التنفيذي الجديد فوراً، فيما سيصبح بريت تايلور الرئيس الجديد لمجلس الإدارة.

من جهته، قال بريت تايلور الرئيس الجديد لمجلس إدارة "تويتر": "عاد جاك إلى تويتر وقلب مسار الشركة في أكثر الأوقات حرجاً.. لقد منح جاك العالم شيئاً لا يقدر بثمن وسنواصل دفعه إلى الأمام".

وقفزت الأسهم في الشركة بنسبة 10%، في تداول ما قبل السوق، وأكثر من 4% خلال الجلسة التي شهدت إيقاف التداول بانتظار إفصاح بعد وقت قصير من انتشار خبر التنحي على "CNBC".

أعربت شركة إليوت مانجمنت، التي تمتلك حصة 4%، في تويتر، عن مخاوفها ليس فقط بشأن دور دورسي في شركة سكوير، لكن أيضاً بشأن أسلوب قيادته وخططه لقضاء نصف عام على الأقل في إفريقيا لاستكشاف الفرص في العملات المشفرة، والرحلة كانت قد ألغيت لاحقاً.

وعمل باراج أغراوال الهندي الأصل، مع Twitter على مدار العقد الماضي، حيث انضم إلى الشركة كمهندس برمجيات متميز ثم أصبح مديرا للتكنولوجيا.

وبصفته كبير موظفي التكنولوجيا، كان باراج مسؤولاً عن "الاستراتيجية التقنية لتويتر والإشراف على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي عبر فرق المستهلكين والإيرادات والعلوم.

وقبل تويتر، عمل باراج أغراوال مع Microsoft و Yahoo و AT&T Labs.

وكان قد درس أغراوال بكالوريوس التكنولوجيا في علوم وهندسة الكمبيوتر في معهد آي آي تي ​​بومباي وأكمل درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد.

أما بريت تايلور، فهو ريادي ومبرمج كمبيوتر أميركي، وقد شارك في إنشاء خرائط غوغل وخرائط غوغل (API).

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