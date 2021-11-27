نانسي عجرم تنفي خبر طلاقها بصورة من "باريس" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم على صفحتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، صورة تجمعها بزوجها الدكتور فادي الهاشم، وهي أول صورة لهما بعد شائعة إنفصالهما.

وإلتقطت نانسي الصورة أثناء تواجدهما في احد المطاعم بالعاصمة الفرنسية باريس، وكتبت تعليقاً: "باريس"، حيث بدا الزوجان بغاية الرومنسية والإنسجام.

وتفاعل المتابعون مع الصورة وتداولوها في صفحاتهم الخاصة.

وكانت شائعات قد انتشرت عن انفصال نانسي عجرم عن زوجها بعد سنوات من الزواج.

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