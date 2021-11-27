جزائرية تقتل زوجة ابنها العروس الحامل وترميها من شرفة البيت !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

اهتزت ولاية خنشلة الواقعة شمال شرق الجزائر، على وقع جريمة بشعة راحت ضحيتها سيدة حامل في شهرها الثامن على يد أم زوجها، أول من أمس، حسبما أفادت صحيفة "النهار" الجزائرية.

وكانت الجانية، وهي حماة الضحية، قد أقدمت على ضرب زوجة ابنها الحامل في الشهر الثامن، والبالغة من العمر 26 سنة، بالمقلاة قبل أن تدفعها لترميها من شرفة المنزل.

وقد توفيت العروس التي لم يمر على زواجها سوى 8 أشهر، بعد وصولها المستشفى متأثرة بجروحها البليغة.

ومن جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الجريمة.

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