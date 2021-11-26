العراقية مارينا .. تفوز بلقب ملكة جمال العرب 2021

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حصدت العراقية مارينا العبيدي، لقب ملكة جمال العرب (Miss Arab Award 2021)، خلال حفل تتويج أقيم على أرض الأهرامات في مصر.

وقالت البلوجر العراقية إنها "تشعر بسعادة بالغة بتتويجها ومشاركتها في هذا الحفل الضخم، موضحة أنه سيزيد من شهرتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بصورة أكبر، خلال الفترة المقبلة".

ونالت العبيدي لقب ملكة جمال العرب لعام 2021، من أصل 13 متسابقة يمثلن مجموعة من الدول العربية، من بينها الأردن، والسعودية، والمغرب، وتونس، والعراق، ومصر.

وجرى اختيار الـ13 متسابقة حسب العديد من المواصفات والمعايير، التي من بينها المشاركات في الأعمال الخيرية والثقافية، فضلا عن مهارات الطبخ الفردية، وهو ما جرى الأخذ به حديثا ضمن فعاليات المسابقة، هذا العام.

وشهد الحفل الختامي تتويج الفائزة باللقب العراقية مارينا العبيدي، وسلمتها التاج اليمنية سارة الأغا، حاملة اللقب العام الماضي، والتي أعربت عن سعادتها البالغة، وشاركت كل متسابقة وهي مرتدية الزي التقليدي الشهير لبلادها.

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