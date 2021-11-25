داعية مصري: لا يجوز للأب أو الزوج إجبار المرأة على الحجاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال الداعية المصري أحمد كريمة أنه لا يجوز للأب أو الزوج إجبار المرأة على لبس الحجاب.

وقال كريمة في تصريحات لموقع "مصراوي": "إذا كانت المرأة المسلمة في ولاية أبيها ولم تتزوج لسبب من الأسباب أو كانت مطلقة أو أرملة، فهي في كفالته كفالة حسية وتعيش معه وينفق عليها، وهو بالتالي مطالب بأن يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر، فإن قصر أو فرط يؤاخذ، لأن كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته".

وأضاف: "أما إذا كانت تزوجت وفي عصمة زوج، فهنا المطالب الزوج لأن الولاية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصبحت له على هذه المرأة، مع مراعاة ولا تزر وازرة وزر أخرى".

وأكد كريمة "ولكنه ليس للأب أو الزوج أن يجبر المرأة على الحجاب، إذا كانت العقيدة مفيهاش إجبار، لا إكراه في الدين"، وإنما عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع مراعاة الآداب الشرعية من الرفق واللين والإقناع.

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