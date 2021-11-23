طيار سعودي يوثق لحظة الهبوط: هذا ما أشاهده من قمرة القيادة! (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

شارك الطيار السعودي يزيد الخليوي فيديو يوثق لحظة هبوطه بالطائرة في مطار أبها بمنطقة عسير.

وعلق الخليوي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر”: ”هذا ما يشاهده الطيار من قمرة القيادة وقت الهبوط في مطار أبها”.

وظهر في الفيديو، ارتفاع مطار أبها عن سطح البحر ووجود سحب ركامية الأمر الذي فسره بعض خبراء الطيران بأنه قد يؤثر على محركات الطائرة، حسب "المرصد".



مايشاهده الطيار من قمرة القيادة وقت الاقتراب والهبوط في مطار #ابها

عبر:@Capt_yazeed pic.twitter.com/PMFQREUEmv — عسير 💜 (@IAseeer) November 16, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news