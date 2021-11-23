طيار سعودي يوثق لحظة الهبوط: هذا ما أشاهده من قمرة القيادة! (فيديو)

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  • متابعة موقع الإمارات اليوم
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شارك الطيار السعودي يزيد الخليوي فيديو يوثق لحظة هبوطه بالطائرة في مطار أبها بمنطقة عسير.

وعلق الخليوي على الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر”: ”هذا ما يشاهده الطيار من قمرة القيادة وقت الهبوط في مطار أبها”.

وظهر في الفيديو، ارتفاع مطار أبها عن سطح البحر ووجود سحب ركامية الأمر الذي فسره بعض خبراء الطيران بأنه قد يؤثر على محركات الطائرة، حسب "المرصد".
 

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