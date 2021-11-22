الأردن: حفلات رأس السنة ستكون بالكمامات !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال وزير الصحة الأردني فراس الهواري إن من يريد الاحتفال برأس السنة عليه أخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا ولبس الكمامة.

وأضاف الهواري في لقاء على تلفزيون "رؤيا" المحلي، الليلة الماضية، أن جائحة كورونا أثرت كثيرا في عجلة الاقتصاد، و"اليوم نحاول الموازنة بين اقتصادنا وصحتنا، وعلى كل من يرغب في حضور الحفلات أخذ اللقاح ولبس الكمامة"، وإذا حدثت احتفالات يجب أن تكون بطريقة منظمة ولا يدخلها أي شخص لم يأخذ المطعوم. في إشارة الى حفلات فنية عديدة أقيمت في الأردن الشهر الماضي وقوبلت بتذمر شعبي واسع واتهمت بأنها وراء الموجة الجديدة من الوباء.

وبين الهواري أن الحالة الوبائية في الأردن متغيرة، ولكن الحكومة ترغب في الإبقاء على دوران عجلة الاقتصاد، مؤكدا أن الاستمرار في هذا الخيار يكون عن طريق أخذ اللقاح والالتزام في لبس الكمامة.

ولفت الى انه من ضمن القرارات الحكومية التي ستصدر في الأيام القليلة هو التشديد على لبس الكمامة.

وأشار إلى أن الزيادة في الإصابات اليوم مشابهة لما حدث في الموجة الأولى من كورونا.

وتابع أن الأسبوعين القادمين حاسمان فيما يخص الحالة الوبائية في الأردن، بحيث سيظهر إذا ما كانت الموجة في تراجع أم لا. ولفت إلى أنه مطلع العام المقبل سنمنع من لم يأخذ جرعتين من مطعوم كورونا من دخول المؤسسات العامة والخاصة.

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