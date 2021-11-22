معجب هندي يدلق دلوا كبيرا من المال فوق رأس مطربته المفضّلة ! .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فيديو غريب انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية لمعجب بالمطربة الهندية الشهيرة أورفاشي راداديا، حيث ظهر فيه الرجل وهو يدلق فوق راداديا الجالسة على المسرح دلواً كبيرا من الأوراق النقدية، انهمرت على رأسها كالمطر أثناء غنائها، لكنه لم يحظ منها سوى بالتفاتة صغيرة وسريعة..

ومن جهتها علقت المطربة على مقطع الفيديو الذي نشرته على حسابها في "إنستغرام"، حيث عبرت عن امتنانها للحب، الذي وصفته بأنه "لا يقدر بثمن" من معجبيها.

متابعون أشاروا معلقين أن هذا الأمر أصبح معتاداً على المسارح عندما تظهر مطربة أو راقصة محبوبة، إذ يصعد المعجبون ويغدقونها بالأموال، (غير أن ردة فعل هذا الرجل كان مبالغاً فيها بعض الشيء).

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