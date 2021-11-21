ضجة حول لحوم حمير في عمّان .. والحكومة تنفي: لا تضلّلوا المواطنين !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نفت المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الأردن ما يتم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع لحوم حمير في العاصمة الأردنية عمان. وكانت ضجة واسعة قد طالت مواقع التواصل في الأردن، واتسمت بالغضب الشديد، وأحيانا السخرية، بعد ما تداوله نشطاء حول اكتشاف لحوم حمير في محلات للجزارة في منطقة مرج الحمام جنوب العاصمة عمان.

وأكّدت المؤسسة في بيان أن ما يتم تداوله غير صحيح، نافية وجود مثل هذه الممارسات في منشآت بيع اللحوم في كافة مناطق المملكة.

وشدد البيان على أن كافة المنشآت الغذائية، تخضع لرقابة دورية مشددة من قبل فرق الرقابة والتفتيش.

ودعت المؤسسة إلى تحري الحقيقة، والالتزام بالدقة والموضوعية والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها؛ تجنبا لتضليل المواطنين.

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