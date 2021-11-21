محمد رمضان من ممثل ومطرب إلى "نجم كرة سلة" .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

استعرض الفنان المصري، محمد رمضان، مهاراته الرياضية في كرة السلة خلال تواجده في الولايات المتحدة عبر مقطع فيديو.

ونشر رمضان مقطع الفيديو على حسابه في تطبيق "إنستغرام"، وأظهر مهارات متميزة في التعامل مع كرة السلة، والتسجيل حتى بقدمه على أنغام أغنيته "نمبر وان".

وأعرب العديد من متابعي الفنان عن إعجابهم بمهارته ومحبتهم له.

وعادة ما يثير الفنان محمد رمضان الجدل من خلال الفيديوهات الني ينشرها من وقت لآخر على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومعارض.

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