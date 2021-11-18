دورة تدريبية حول"الطريقة المثلى للزواج من امرأة ثانية" تثير غضب متابعين في السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحت ضغط وسخط المتابعين للإعلان اضطر منظمون إلى إلغاء دورة تدريبية كان مقرراً إقامتها للتعريف بـ "الطريقة المثلى للزواج من امرأة ثانية"، بعد أن أثار الإعلان جدلاً وسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتداول رواد مواقع التواصل في السعودية صورة للإعلان الترويجي للدورة، التي كان مقررا إقامتها بمقر جمعية البر الأهلية بمحافظة الرس السعودية، والتي جاءت تحت عنوان: "مهارات اختيار الزوجة الثانية".

وتنوعت ردود فعل المتابعين بين مؤيد ومعارض لإقامة الدورة، إلا أن أغلب التعليقات استهجنت الفكرة ودعت إلى ورش أكثر جدوى.

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