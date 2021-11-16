لأول مرة.. الإنترنت مجانًا داخل محطة مصر مطلع ديسمبر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت وزارة النقل المصرية، إتاحة خدمة «الواي فاي» مجانًا لركاب محطة مصر برمسيس، لأول مرة، اعتبارًا من ديسمبر المقبل.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة المشروعات الجديدة التي تتبناها الوزارة، إذ شدد الفريق كامل الوزير، وزير النقل، على سرعة تنفيذها والتي تهدف إلى خدمه المواطن وخدمة خطط التنمية الشاملة التي يشهدها قطاع النقل في مصر والتي تتسق مع رؤية الجمهورية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن هذه الخطة تأتى ضمن خطة متكاملة في سبيل تطوير خدمات الهيئه القوميه لسكك حديد مصر والسعي إلى توفير الرفاهيه لجمهور رواد محطة مصر برمسيس لتضاهي محطات القطارات العالمية.

وأشارت أن شركة «ام أو تي» للاستثمار والتنمية قامت بتوقيع تعاقد مع شركة كيميت KMT بهدف توفير خدمه انترنت مجاني Wi-Fi داخل المحطة بجميع أرضفتها وساحاتها وسوف تنطلق الخدمة رسميا 1/12/2021.

ويعد مشروع توفير خدمه إنترنت مجاني Wi-Fi داخل محطة مصر برمسيس، أحد وسائل تعظيم خدمات القيمة المضافة لمرفق السكة الحديد وزيادة مواردها وجذب شرائح مختلفه من الجمهور.



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