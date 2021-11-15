مزارع هندي يشكو جاموسته للشرطة: لاتسمح لي بحلبها.. (فيديو)

المصدر: إعداد: سمير سعيد

وقعت حادثة طريفة في ولاية ماديا براديش الهندية، ذهب مزارع من المنطقة إلى مركز للشرطة مصطحبًا جاموسته، واشتكى من أن الجاموسة ترفض أن يقوم بحلبها.

وقال المسؤول إن المزارع يشتبه في أن الجاموس كان تحت تأثير السحر

وظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر الرجل الذي يطلب المساعدة من الشرطة السبت الماضي بشأن الواقعة الطريفة.

وصرح نائب مفتش الشرطة أرفيند شاه بأن "القروي، بابولال جاتاف (45)، قدم شكوى في مركز شرطة ناياجاون يوم السبت، قائلاً إن جاموسته لم تسمح له بالحلب على مدى الأيام القليلة الماضية".

وقال صاحب الشكوى إن بعض القرويين أخبروه أن الجاموسة كان تحت تأثير السحر. وبعد حوالي أربع ساعات من تقديم الشكوى، وصل المزارع مرة أخرى إلى مركز الشرطة مع جاموسته وطلب المساعدة من الشرطة مرة أخرى، على حد قوله. وقام مركز الشرطة بالمساعدة من خلال طبيب بيطرس مختص.

واليوم وصل القروي مرة أخرى إلى مركز الشرطة لكن هذه المرة لشكر الشرطة، قائلاً إن الجاموسة سمحت له بأن يحلبها صباح أمس الأحد.

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