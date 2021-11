لص يصلي ثم يسرق صندوق التبرعات والكاميرا ترصده.. فيديو

في حادثة غريبة، صلى لص في معبد هندي قبل أن يسرق صندوقًا نقديًا في مدينة ثين بولاية ماهاراشترا.

وبعد فحص لقطات كاميرا مراقبة المعبد، قالت الشرطة إن المتهم اقتحم المعبد ليلة 9 نوفمبر وسرق صندوق النقود الذي يحتوي على حوالي 1000 روبية، أي حوالي 13.4 دولار.

انتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال المسؤول إن لقطات كاميرات المراقبة للمكان أظهرت اللص وهو يصلي قبل أن يسرق الصندوق النقدي المحفوظ هناك.

وقال المسؤول إن شرطة نوبادا ألقت القبض على المتهم يوم السبت واستردت منه الأموال المسروقة.

