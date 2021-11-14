تعديل وراثي لإنقاذ المرجان من التغير المناخي

المصدر: ميامي ■ أ.ف.ب

يحاول علماء مساعدة قطعة مرجان كالذهب، داخل مختبر في فلوريدا، هذا النوع على حماية نفسه ضد التغير المناخي، بالاستعانة بعمليات تعديل وراثي، في رهان صعب التحقيق، لكنه ضروري وفق الخبراء.

ويحاول الباحثون معرفة ما إذا كان إنقاذ الشعب المرجانية ممكناً، من خلال زرع خلايا جذعية من أنواع مختلفة منها، تتمتع بقدرة أكبر على مقاومة ارتفاع درجات حرارة المحيطات وتحمضها الذي يضعف الشعب المرجانية.

ويدفع القلق من الاحترار المناخي هؤلاء العلماء إلى محاولة تعديل كائنات حية وراثياً لتمكينها من البقاء.

وأوضحت رئيسة الفريق المسؤول عن هذه الدراسة في جامعة ميامي، نيكي ترايلور نويلز، لوكالة فرانس برس، أن «الشعب المرجانية تنفق بسرعة مقلقة، وهي غير قادرة على تحمل صدمة التغير المناخي».

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