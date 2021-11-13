أردنيون يؤسسون فريق كرة قدم لأطفال متلازمة داون .. فيديو

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تحت شعار "مختلفون عنكم.. لكن لسنا أقل منكم"، انطلقت في مدينة اربد شمال الأردن مبادرة غير مسبوقة بتأسيس فريق كرة قدم لأطفال مصابين بمتلازمة داون.

وترمي الفكرة التي جاءت من هيئة شباب المدينة بالتعاون مع عدد من المؤسسات، لإدماج هؤلاء الأطفال في المجتمع.

وهي حسب أصحاب المبادرة رسالة تأكيد يحملها هؤلاء الأطفال مفادها أن لا مستحيل أمام الإرادة والتصميم، فالأحلام مهما كانت صعبة لا بد من تحقيقها،.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news