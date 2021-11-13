لعبة «كول أوف ديوتي» الشهيرة تعتذر من المسلمين

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة غضب، خاصة بين أوساط محبي الألعاب الإلكترونية، بعدما وجدوا صفحات يبدو أنها مقتطعة من القرآن الكريم، على أرضية إحدى خرائط اللعبة القتالية الشهيرة «كول أوف ديوتي». واستخدم المغردون وسم #No_Call_of_Duty للتعبير عن غضبهم ودعوتهم لمقاطعة اللعبة.

وبحسب هيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي» سرعان ما اعتذرت شركة «أكتيفيجن» الأميريكية لألعاب الفيديو عن الأمر، عقب استياء واسع وحملات مقاطعة من قبل لاعبين عرب ومسلمين. وقالت الشركة، عبر صفحة اللعبة المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط على تويتر، إنها أزالت «المحتوى المسيء»، الذي أُضيف في آخر تحديث للعبة.

وأضافت عبر تويتر: «لعبة Call of Duty صنعت للجميع. كان هناك محتوى وضع بصورة مسيئة للمسلمين بشكل خاطئ الأسبوع الماضي، وتمت إزالته من اللعبة. نحن نعتذر بشدة. كما أننا نتخذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي مثل هذه الأخطاء في المستقبل».

وفي حين رحب مغردون باعتذار الشركة، إلا أن البعض رفضه، واعتبر أن هذا النوع من الإساءة «خط أحمر»، ونشر مغردون مقاطع فيديو تصور شاشاتهم وهم يحذفون اللعبة أو التطبيقات الخاصة بها من أجهزتهم.

وأشار مغردون إلى أن هذه ليست أول مرة «تسيء» فيها لعبة «كول أوف ديوتي» إلى المسلمين، موضحين أن الحادثة ذاتها تكررت في سنوات سابقة.

كما أضاف آخرون أن تصميم الألعاب يحتاج وقتا طويلا وبرمجة لذلك «من المستحيل أن يكون مجرد خطأ»، على حد قولهم. وطالب مغردون شركة «أكتيفيجن» بوضع قواعد صارمة «تمنع إدراج أي رموز دينية في اللعبة».

وتعد لعبة «كول أوف ديوتي» من أكثر ألعاب الفيديو شعبية في العالم. وهي لعبة قتالية تعتمد على دمج سيناريوهات حقيقية للحرب والمعارك العسكرية مع الخيال.

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