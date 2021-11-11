حبس "سيدة أعمال" في جريمة مشاريع وهمية لعقارات بالكويت ومصر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

في قضية جديدة من مسلسل جرائم النصب العقاري، رفضت محكمة الجنايات إخلاء سبيل صاحبة شركة "سيدة أعمال" كويتية، وجرى تحويلها إلى السجن المركزي وقررت تأجيل المحاكمة للاطلاع.

وحضرت المتهمة في قفص الاتهام أمام المحكمة، كما حضر أكثر من 100 مواطن ادعى كل منهم مدنياً بمبلغ 5001 دينار مؤقتاً.

ونقلت "القبس" الكويتية عن "مصدر مطلع" أن النيابة العامة أكدت في تقريرها أن هناك مايقارب مليونين ونصف المليون دينار، تم التحصل عليها من قبل المتهمة و9 آخرين، وتم احتجاز المتهم الثالث "مسوق عقاري" وإخلاء سبيل الباقين بكفالات مالية من قبل النيابة العامة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الأموال تم التحصل عليها من خلال مشاريع وهمية لعقارات في الخيران في الكويت وشرم الشيخ بمصر.

ومن جانبه، طالب دفاع الضحايا، المحامي علي العطار بسرعة تتبع هذه الأموال في الداخل والخارج.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news