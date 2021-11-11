الكويت.. القبض على "متفاخر الأعراس" ومستهتر "كبد"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للمرور في الكويت عن تمكن دورياتها من توقيف شاب قام بالتفاخر عبر وصلة استهتار مقابل صالة أعراس. وأكد قطاع المرور عزمه على التصدي لهذه النوعية من المخالفات، وأنه لن يسمح بتحويل الساحات التي تقام فيها أعراس إلى حلبات استهتار.

من جهة أخرى، تم ضبط مستهتر منطقة كبد في ساعات متأخرة من الليل وبلوحات خليجية بعد قطع الطريق من قبل دوريات المرور والنجدة، وتمت إحالته والمركبة الى كراج الحجز بعد مخالفة قائدها وحبسه تحفظيا في نظارة المرور.

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