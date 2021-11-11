تأييد تغريم «غوغل» 2.4 مليار يورو لانتهاكها المنافسة

المصدر: لوكسمبورغ ■ د.ب.أ

أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، أمس، قراراً للمفوضية الأوروبية يعود لعام 2017 بتغريم شركة «غوغل» 2.4 مليار يورو ( 2.8 مليار دولار) بسبب خروجها على قواعد المنافسة العادلة وإساءة استغلال هيمنتها على السوق من خلال الترويج لخدمة التسوق الخاصة بها. ورفضت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد إلى حد كبير استئناف عملاقة التكنولوجيا الأميركية ضد قرار المفوضية الأوروبية التي تراقب المنافسة في الاتحاد الأوروبي. ولايزال من الممكن الطعن أمام أعلى محكمة في التكتل، وهي محكمة العدل الأوروبية ضد الحكم الذي يعد دفعة لطموحات الاتحاد الأوروبي لكبح هيمنة «غوغل» على السوق. وبعد سنوات من التحقيق، خلصت المفوضية في عام 2017 إلى أن «غوغل» أعطت بشكل ممنهج مكانة تفضيلية لخدمة التسوق الخاصة بها وخفضت ترتيب المنافسين.

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