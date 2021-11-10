والدة طيارسعودي مفقود في الفلبين تشكك في مسار التحقيق (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت والدة طيار سعودي مفقود في الفلبين منذ عام 2019 المزيد من التفاصيل المثيرة والمشككة بمسار التحقيق في ملابسات الاختفاء.

وشككت والدة الطيار عبدالله الشريف المفقود في الفلبين، خلال طلعة تدريبية مع مدربه ولم يتم العثورعلى أي حطام للطائرة أو أشلاء أو متعلقات، في مسار التحقيق قائلة لقناة «روتانا خليجية»: «أنا لما طالبت بالتحقيق مع الصيادين و زوجة المدرب، التي كانت جالسة مع الصيادين الذين وجدوا الشنطة، جلست معهم وخرجت على أساس أن محمد ولدي يجلس مع الصيادين وشوي خرجوا هم وخرجت هي وقالت له إنهم يبحثون عن سيارة لذلك مشو».

وأضافت: «في التحقيق لما تم التحقيق مع الصيادين مو نفس الصيادين الي اجتمعت معهم زوجة الكابتن وهذا الشي كمان أثار الشك عندنا».

وخلال سؤالها عن قصة الشنطة، قالت والدة الطيار المفقود: «شنطة الكابتن بشهادة شهود الجميع ومن ضمنهم ولده، الشنطة الي كانت مع الكابتن لونها فسفوري والشنطة الي وجدوها الصيادين لونها أسود، وأنها بعد 3 أيام جت على الشاطئ فيها أوراق لم تبلل حتى بعد 3 أيام تخيل».

وأصافت: «لما تم تسليم الشنطة تم تسليم أوراق وبطاقات الكابتن ولما وصلت للحكومة وصلت مقصوصة وفي بينهم ميدالية مطعجة لاعبين فيها وتفسيري أنا أنه هناك تمويه في الموضوع في شي غريب في حلقة ضائعة لا أعلم ما هي».

وقالت والدة الطيار إنها لا تعلم أن ابنها «على قيد الحياة أم ميت حيث لايوجد شيئ يثبت أن الطيارة فقدت أو انحرقت أو أي شيئ يثبت وجود حطام للطائرة».

والطيار السعودي المفقود كان في الفلبين مع شقيقه يدرسان الطيران على نفقتهما الخاصة، وأثناء طلعة تدريبية في 17 مايو 2019، انقطع أثر عبد الله الشريف ومدربه والطائرة التي كانا يقودانها.

وحسب صحيفة عكاظ، ذكرت عائلة الطيار المفقود في وقت سابق أن المعلومات التي بحوزتها تقول إنه تم العثور على حقيبة بداخلها هوية قائد الطائرة الفلبيني، وبطاقات مصرفية وصور له مع أحد الصيادين. ولفتت العائلة إلى أن المعلومات التي لديها تفيد بأن الطائرة مختفية وهي «لم تتحطم».

لا نعرف هل هو عايش أم لا، ولا نعرف مصير الطائرة...

والدة الطيار السعودي المفقود في الفلبين تروي لياهلا قصة اختفاء نجلها@KDROMATYHOTMAI1#اين_عبدالله_الشريف#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/2obnnUGFsN — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2021

حقيبة كابتن الطائرة، واختلاف الصيادين في التحقيقات.. تفاصيل تزيد تعقيد لغز اختفاء الطيار السعودي المفقود في الفلبين@KDROMATYHOTMAI1#اين_عبدالله_الشريف#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/K9VDpJtdsp — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 9, 2021

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