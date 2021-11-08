امرأة استرالية تربح جائزة المليون دولار لمن يتلقى "لقاح كورونا" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

فازت امرأة تبلغ من العمر 25 عاما وتعيش في سيدني اليوم بالجائزة الكبرى البالغة مليون دولار في حملة التطعيم في البلاد Million Dollar Vax"، وقالت تشو "أود حجز مطعم لطيف مع أصدقائي للذهاب لتناول عشاء لطيف".

ولفتت إلى أنها ستستخدم المال لاصطحاب أسرتها بالكامل في رحلة والإقامة في فندق خمس نجوم للعام الصيني الجديد، إذا كانت قيود الحركة المرتبطة بالوباء مرفوعة، وستستثمر الباقي حتى تتمكن من تحقيق المزيد في المستقبل، وستساعد الأشخاص إذا احتاجوا مساعدة.

وقالت المليونيرة الجديدة إنها تأمل أن تستمر معدلات التطعيم في الارتفاع حتى تفتح الحدود مرة أخرى.

وقال كريغ وينكلر، من حملة "Million Dollar Vax Alliance" إنه فخور بالدور الذي لعبته الحملة في الحصول على ارتفاع بمعدلات التطعيم في البلاد.

وبالإضافة إلى جائزة المليون دولار، تم تسليم 100 بطاقة هدايا بقيمة 1000 دولار يوميا في شهر أكتوبر، وكان المجموع جوائز بقيمة 4.1 مليون دولار إلى أكثر من 3100 مشارك.

وكانت السيدة جوان تشو، واحدة من 2.74 مليون أسترالي يتنافسون للفوز بالجائزة النقدية لتلقيهم لقاحات Covid-19.

وأطلقت مجموعة من الشركات والمتبرعين الحملة المعروفة باسم "Million Dollar Vax Alliance"، اليانصيب في أكتوبر وذلك في محاولة لزيادة معدلات اللقاح في البلاد.

وقالت السيدة جوان تشو لبرنامج "Nine’s Weekend Today" إنها تريد مشاركة ثروتها الجديدة مع عائلتها وأصدقائها.

وأضافت "اتصل بي شخص ما في ذلك اليوم وأعتقد أنه كان يوم الجمعة، وكنت في العمل، ولم أستطع الرد ثم اتصلت بهم مرة أخرى وقال لي: "أوه لقد ربحت مليون دولار! قال: "أنت الوحيدة في أستراليا!".

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