بايدن يشيد بـ"طائر" تلقى اللقاح !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم بشخصية "بيغ بيرد" (الطائر الكبير) في برنامج الأطفال التلفزيوني "شارع سمسم"، لأنه "تلقى لقاحا" ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان "بيغ بيرد" قد قال في تغريدة على تويتر: "لقد تلقيت اليوم اللقاح ضد كوفيد-19، أشعر بألم بسيط في جناحي، لكن اللقاح سيمنح جسدي حماية إضافية ستبقيني والآخرين بصحة جيدة".

وعلق الرئيس الأمريكي على هذا المنشور: "أحسنت يا بيغ بيرد! التطعيم هو أفضل طريقة للحفاظ على سلامة منطقتك بأكملها".

ولكن تغريدة "الطائر"، لم تنل إعجاب وموافقة الجميع، حسب "روسيا اليوم"، وقام البعض بانتقاده على هذا التصرف. ومنهم السناتور الجمهوري تيد كروز (من تكساس) الذي اتهم "بيغ بيرد" بالدعاية التي تستهدف الأطفال الصغار.

وكتب السناتور، في تغريدة: "دعاية حكومية لطفلكم البالغ من العمر 5 سنوات".

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