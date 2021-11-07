فاتن موسى تكشف أن مصطفى فهمي لم يوثق زواجهما رسمياً لمدة 6 سنوات !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى أن زوجها الفنان المصري مصطفى فهمي الذي أقدم على طلاقها الاسبوع الماضي غيابيا كان قد "وثق عقد زواجهما يوم 12 أكتوبر الماضي، وأنه خلال 6 سنوات لم يكن موثقا بشكل رسمي".

وأشارت موسى إلى أن مصطفى فهمي "عاملها كزجاجة عطر..استخدمها وفرغ منها".

وحسب "روسيا اليوم" و "القاهرة 24" نشرت موسى على حسابها على "إنستغرام"، توضيحات علقت فيها على الأزمة مع طليقها، وقالت "لكل الأخوة والمحبين والأصدقاء والمعارف والوسط الإعلامي .. أولا، أشكر كل من اتصل بي وراسلني، وتعاطف معي ودعا لي بظهر الغيب، كلماتكم ودعواتكم طبطبت على قلبي وواستني، وشكرت الله مصدر قوتي ويقيني أنه عز وجل قطعا عادلا جبارا جابرا للخواطر، ناصرا للحق، قويا على كل قوي، وإن ينصركم الله فلا غالب فلا غالب لكم".

وأضاف البيان:" قرأت معظم "كومنتاتكم" (تعليقاتكم)..رسائلكم الغالبية العظمى منها تشد على أزري وتدعو لي، وبعدها يطالبني بأن أبيع من باعني وأن أثأر لكرامتي وأمضي في الخوض في من كان زوجي وسكني وعشرتي لسنوات، وأن أكشف ما خفي وأن أثأر للغدر والخيانة".

وأكدت الإعلامية اللبنانية "المضي بثبات وعزيمة ومثابرة وإرادة لتخطي أسرع، وذلك بمزيد من الإيمان بفضل الله وصلوات الأهل ودعوات ودعم المحبين والأصدقاء، ودائما الاستقواء بالله، هو الأربح والأضمن".

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