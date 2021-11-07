8 سنوات سجن لمدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة "النصب" و"خيانة الأمانة"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القاهرة، حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ، بتهمة "خيانة الأمانة".

وقال محامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات.

وكانت محكمة قد قضت في فبراير الماضي، بمعاقبة مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

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