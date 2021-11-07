«أسبوع دبي للتصميم» ينطلق بـ 250 فعالية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق، الأسبوع القادم، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، فعاليات أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإبداعي الأكبر على مستوى المنطقة، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم.

وتستمر فعاليات النسخة السابعة من المهرجان بين 8 حتى 13 نوفمبر الجاري، لتسهم في ترسيخ مكانة دبي على خريطة الثقافة والفنون، حيث أدرجتها «اليونيسكو» ضمن شبكة المدن العالمية المبدعة.

ويبحث حي دبي للتصميم باستمرار عن طرق جديدة لتمكين المجتمع الإبداعي، وتوفير منظومة تستقطب المواهب والطاقات المبدعة، وتمنحها فرصةً لخوض التجارب وتبادل الخبرات، بهدف النمو ومواصلة طريق النجاح، وبما يعزز جاذبية دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

وتتميز أجندة الفعالية بالمحطات الفنية المتنوعة، حيث يتاح لزوار المعرض حضور 250 فعالية ونشاطاً وجلسة بمشاركة المصممين، والمهندسين المعماريين الذي يسلطون الضوء على مختلف الصناعات الإبداعية التي قدموها داخل الإمارات وخارجها.

وتصاحب الحدث إقامة فعالية «2040:d3 للهندسة المعمارية»، التي تعد النسخة الثانية من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، الذي نظمه حي دبي للتصميم العام الماضي، وستقدم الفعالية عروضاً وأعمالاً متعددة الوسائط لملامح مدينة دبي خلال الـ20 عاماً المقبلة، من خلال تطبيقات الاستدامة التي تضمن معيشة أكثر رفاهية وجودة للمستقبل.

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