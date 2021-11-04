العراق..عدد حالات تسمم الفلافل وصل إلى 568 مصابا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت دائرة صحة محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم عن ارتفاع أعداد المصابين بالتسمم بعد تناولهم وجبات «الفلافل» إلى 568 مصابا.

وذكرت الدائرة في بيان صحافي، أن «جميع المصابين قالوا إنهم تناولوا الطعام في نفس المطعم قبل يوم من ظهور الأعراض، أي بتاريخ 30 أكتوبر».

وأشارت إلى أنها «اتخذت جملة من الإجراءات، منها توجيه فرق الرقابة الصحية برفقة الأمن الوطني إلى المطعم المذكور وأخذ عينات من الأطعمة والأشربة لغرض فحصها مختبريا، كما أغلقت المطعم احترازيا، وفحص مياه الإسالة بجميع إسالات المياه في المحافظة وكذلك مياه الشرب المعبأة ومحطات الـRO».

وأكدت دائرة الصحة «تسجيل حالة وفاة واحدة مشتبه بها، وحولت الجثة إلى دائرة الطب العدلي في بغداد بقرار قضائي وبانتظار نتائج سبب الوفاة».

وتابعت، أن «جميع المصابين بحالة صحية مستقرة ومعظمهم تماثل للشفاء ولم يتبق سوى 12 حالة في المستشفى بحالة مستقرة».

وأوضحت دائرة صحة ميسان، أن «عينات أخذت من المرضى الراقدين لأغراض الزرع المختبري لنماذج الدم والبراز وبانتظار النتائج النهائية خلال 48 ساعة».

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