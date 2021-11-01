العراق.. مطعم فلافل يتسبب بتسمم أكثر من 200 شخص

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أوقفت السلطات العراقية في محافظة ميسان العراقية، توقيف صاحب مطعم وستة آخرين على خلفية حادثة تسمم جماعي، لأكثر من 200 شخص.

وذكرت الداخلية العراقية في بيان صحافي، أن «قاضي محكمة تحقيق العمارة اتخذ الإجراء القانوني بتوقيف صاحب المطعم وستة متهمين آخرين على خلفية حالة تسمم غذائي لعشرات المواطنين ووفاة أحدهم».

وأصيب أكثر من 200 شخص بالتسمم بعد تناولهم وجبات «فلافل» في مطعم شعبي بمحافظة ميسان في جنوب العراق.

وبحسب «روسيا اليوم» فإن الأشخاص الذين أصيبوا بالتسمم، كانوا قد تناولوا وجبات من أكلة «الفلافل» الشعبية. ودخلت دائرة الصحة في المحافظة في حالة طوارئ لاستقبال المصابين بالتسمم، كما أن هناك ترجيحات تشير إلى تسممهم بسبب مياه ملوثة، شكلت وزارة الصحة العراقية فرقا لمتابعة حالات المصابين.

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