أصالة من خورفكان: أول حفلة أغني فيها وأنا حبيبة فائق حسن

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

"اليوم بدنا ننبسط بس. قلكن ليه؟ لأنه اليوم هذه أول حفلة أنا أغني فيها وأنا حبيبة لفائق حسن".. بهذه الكلمات عبرت الفنانة السورية أصالة عن سعادتها كونها تغني للمرة الأولى أمام الشاعر العراقي فائق حسن بعد زواجهما.

جاء ذلك خلال افتتاح مهرجان "هلا خورفكان" في مدينة خورفكان بالشارقة أول من أمس.

وكان فائق حسن يجلس في الصف الأمامي إلى جانب المصمم اللبناني نيكولا جبران الذي وقع إطلالتها.

إلى ذلك تفاعل الجمهور مع أصالة على تويتر من خلال هاشتاغ #أصالة_في_خورفكان وشاركوا صورا لها وفيديوهات من الحفل، مثنين على الأداء الرائع الذي تقدمه في كل مرة.

يذكر أن أصالة نصري كانت أعلنت عن زواجها من فائق حسن، مدير أعمال الفنان ماجد المهندس، في سبتمبر الفائت، حيث نشرت صورة لهما على حسابها في إنستغرام.

وفائق حسن يبلغ من العمر 52 عاماً، وقد تزوج عام 2009 للمرة الأولى في حياته، إلا أنه انفصل عن زوجته دون أن يكون لديهما أطفال.

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