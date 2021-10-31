العثور على زورق يعود لحضارة المايا عمره أكثر من ألف عام

المصدر: د ب ا

اكتشف علماء الآثار في المكسيك زورقا عمره أكثر من ألف عام.

وأعلنت وزارة الثقافة المكسيكية يوم الجمعة أن علماء الآثار عثروا على الزورق خلال تفقد أعمال على طول طريق قطار المايا الذي من المقرر إنشاؤه في شبه جزيرة يوكاتان، بالقرب من أطلال مدينة المايا الشهيرة تشيتشن إيتزا.

وأفادت التقارير بأن علماء آثار تحت الماء اكتشفوا الزورق أثناء وجودهم في ما يسمى «سينوتي»، وهو حفرة مملوءة بالمياه العذبة، والمنتشرة بكثرة في المنطقة، ومترابطة جزئيًا وكان سكان المايا الأصليين يعتبرونها أماكن مقدسة.

ووفقا للتقارير فإن طول الزورق يبلغ 6ر1 متر وعرضه 80 سم وارتفاعه 40 سم.

وأشار تقدير أولي إلى أن تاريخه يعود إلى الفترة ما بين عامي 830 و 950 ميلادية، قبل وقت طويل من وصول الغزاة الإسبان إلى المكسيك في القرن السادس عشر.

وقال العلماء إن هذا الاكتشاف مهم لأنه أول زورق من نوعه يتم اكتشافه كاملاً وبحالة جيدة في المنطقة التي كانت خاضعة في السابق للمايا. ويرجح انه كان يستخدم لسحب المياه من «سينوتي» أو لتقديم القرابين هناك.

ومن المقرر أن يغطي قطار المايا مسافة تصل إلى حوالي 1500 كيلومتر، معظمها في شبه جزيرة يوكاتان، اعتبارًا من عام 2024 فما بعده، وينقل حوالي 3 ملايين سائح سنويا.



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