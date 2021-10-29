الكويت.. مجهولون يسحلون عامل بقالة حتى الموت بعدما رفضوا دفع قيمة مأكولاتهم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لقي وافد آسيوي يعمل بائعاً في إحدى البقالات المتنقلة ‏في الكويت مصرعه، صباح اليوم، وبطريقه مأساوية بعد أن دهسه قائد مركبة وسحله لمسافة طويلة بسبب رفضه دفع ما اشتراه هو وأصدقاءه من المجني عليه والذي حاول منعهم من الهرب.

وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـصحيفة "الجريدة" الكويتية أن غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغاً يفيد بوجود جثة على طريق بر رحية، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ انتقل رجال الأمن إلى الموقع وشاهدوا الجثة وتبين أنها سُحلت لمسافة طويلة.

وأضاف المصدر أن شاهد عيان أبلغ رجال الأمن أن مركبة يابانية الصنع بها عدة أشخاص توقفت أمام البقالة المتنقلة التي يعمل بها المجني عليه وطلبوا مأكولات ومشروبات غازية وهربوا دون دفع النقود، ما دفع عامل البقالة للوقوف أمامهم لمنعهم من الهروب فتم دهسه وسحله وهربوا.

وذكر المصدر أن رجال الأمن أبلغوا وكيل النائب العام الذي أمر بتسجيل قضية قتل عمد وسرقة بالإكراه وكلف رجال المباحث بإجراء التحريات اللازمة وضبط الجناة، كما أمر برفع جثة المجني عليه وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news