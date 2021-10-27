شيرين رضا: خيانة صديقتي مع زوجي سبب انفصالي

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة شيرين رضا، لأول مرة عن تعرضها للخيانة أثناء زواجها الثاني من قبل صديقتها المقربة، حيث كشفت أنها على علاقة مع زوجها قبل الانفصال، ولكنها رفضت مواجهة صديقتها فقررت إخراجها من حياتي نهائياً، إضافة إلى إنهاء الزواج بسبب الخيانة التي تعرضت لها، لافتة إلى أنها رفضت معرفة أسباب الخيانة عند الطرفين خاصة أن النتيجة واحدة.

وحكت شيرين رضا، خلال حوارها في برنامج "كلمة أخيرة"، للإعلامية لميس الحديدي، عن تفاصيل إنهاء علاقتها بصديقتها بعد خيانتها مع زوجها الثاني، وقالت "قطعت علاقتي بيها نهائياً، وشوفتها بعد الانفصال بس مابصتش ليها عشان أعرف كانت مكسوفة ولا لأ"، مؤكدة أنها من أصعب المواقف التي تعرضت لها خاصة وأن الخيانة أمر لا يُحتمل، وقالت نصاً: "إحساس الخيانة صعب أوي، ليه أشعر إني مش حاسة بأمان سواء من زوجي أو من صاحبتي".

وتابعت الفنانة شيرين رضا: "المفروض يعني أحس بالأمان فين؟ لو محستهوش في بيتي ولا مع صاحبتي هحسه فين؟"، لافتة إلى أن تجربة خيانة صديقتها لم تمنعها من إقامة علاقات صداقة قوية أخري، "عندي صديقات كثيرة ولم تمنعني تجربة الخيانة من أن يكون لي صديقات أشعر معهن بالأمان".

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