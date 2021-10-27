الأمن السعودي يتحرك بعد واقعة فيديو "الاعتداء على فتاة في تبوك"

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد تداول فيديو لشخص يضرب إمرأة في أحد المرافق العامة، تمكنت السلطات السعودية من إلقاء القبض على المتهم دون أن تكشف عن هويته ولا حتى ملابسات الحادثة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأظهر الفيديو المتداول رجل يضرب إمرأة في شارع عام ليلا، ومجموعة من الشبان الذين حاولوا الإمساك به لمنعه من متابعة اعتدائه.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، العقيد خالد الغبان، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على النفس وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في مقطع فيديو المتداول.

وأشار الغبان إلى أنه تم القبض على الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

عاجل 🔴

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شرطة منطقة تبوك:



القبض على مواطن ظهر في مقطع فيديو متداول يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بمدينة تبوك .

- pic.twitter.com/vgxSW2qMDi — خبر عاجل (@AJELNEWS24) October 27, 2021

شرطة منطقة تبوك : القبض على شخص ظهر في مقطع فيديو يعتدي بالضرب على فتاة في أحد المرافق العامة بتبوك pic.twitter.com/cwz4tlLsNj — الأمن العام (@security_gov) October 27, 2021

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