أصغر "يوتيوبر" مصري بعمر 4 سنوات ويحكي قصص الأنبياء

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

انتشرت فيديوهات حول قصص الأنبياء للطفل المصري مالك محمد السيد، على نطاق واسع، فهو يعتبر أصغر مقدم محتوى في مصر، أعجب به الجميع بسبب غرابة المشهد، فيما يقف والده خلف الكاميرا.

ونشرت العديد من مواقع الأخبار المصرية أخباراً حول الطفل مالك، وقالت إنه يحكي قصص الأنبياء و"يفسر القرآن".

ووجد محمد السيد، والد مالك، حب ابنه للاستماع إلى القصص التي ترويها والدته، وخاصة القصص الدينية، وبدأ الطفل بفتح موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لمشاهدة قصص الأنبياء عليه، وجاءت الفكرة في خاطر والدته، وهي تقديم المحتوي الديني على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويحكي محمد، أنه فوجئ بقدرة مالك، على سرد القصص، وقد ينسى بعضها في منتصف الحكي، ولكن يعود مرة أخرى بعد أن يذكره أحدًا.

تعلم مالك، كل شئ على يد والدته، ولم يذهب إلى أي حضانة، إذ ساعدته على سرعة الحفظ واستيعاب المعلومات.

يرغب مالك، أن يصبح داعية ديني مثل الداعية مصطفى حسني، وهو الطريق الذي يريده والديه أن يسير فيه طوال حياته، وبدأ الطفل في تقديم الفيديوهات منذ 5 أشهر.

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