فتوى مصرية: زرع كلية خنزير لانسان حرام شرعاً.. والأطباء الأمريكيون آثمون !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال عضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر الدكتور عطية لاشين، إن ما فعله الأطباء في الولايات المتحدة من استئصال كلية خنزير وزرعها داخل جسم إنسان "لا يجوز شرعا وهو آثم".

وأضاف أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، وعضو لجنة الفتوى الرئيسية بالأزهر عطية لاشين، في تصريحات لـ القاهرة 24 أن "من أتى بحيوان الخنزير سواء كان لحمه أو بأحد أجهزة جسمه فهو آثم".

وأوضح لاشين، أن المسلم لا يجب أن يخالف أمر الله، والخنزير يظل محرما حتى قيام الساعة.

وأكد أستاذ الفقه، أن "الله يخلق الداء، ويخلق معه الدواء، ولن يحتاج شخص إلى زرع كلى من حيوان محرم حتى يتماثل الشفاء"، مستشهدا بحديث النبي محمد: "إن الله لم ينزل داء أو لم يخلق داء إلا أنزل أو خلق له دواء، علمه من علمه، وجهله من جهله، إلا السام" قالوا: يا رسول الله: وما السام؟ قال: "الموت".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية، أفادت في وقت سابق بأن مجموعة من الأطباء الأمريكيين، نجحوا في زراعة كلى خنزير، في جسم إنسان، حيث ربطوا الكلية وراقبوها جيدا خلال بداية العمل، مشيرين إلى أنها خطوة صغيرة في السعي المستمر منذ عقود، لاستخدام أعضاء حيوانية في عمليات زرع منقذة للحياة.

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