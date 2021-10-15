افتتاح متحف "مدام توسو" الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالميًّا في دبي .. صور

المصدر: دبي-الإمارات اليوم

اتجهت الأنظار مؤخرا نحو «بلوواترز»؛ الجزيرة الساحرة متعددة الأوجه في دبي، والتي تنبض بالحياة، حيث تم افتتاح الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية عالميًّا متحف «مدام توسو دبي» لأول مرة للجمهور. وهو الحدث الأكثر ترقبًا منذ شهور حيث بلغ التشويق ذروته مع مشاركة النجوم المتألقين من رافعة الأثقال الإماراتية البطلة آمنة الحداد، ونجم الإذاعة المفضل كريس فيد في مراسم قص الشريط لحفل افتتاح مدام توسو دبي رسميًّا، في أجواء مذهلة مفعمة بألوان من البهجة والحماس.

تأسست مدام توسو في لندن عام 1835 لتصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالميًّا، حيث تحتضن دبي الآن المقر رقم 25 عالميًّا لدى مدام توسو، وهو يحتل مكانة خاصة كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة في المنطقة.

وتضم مدام توسو دبي مجسمات شمعية مذهلة تمثل ألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلًا عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية «بوب»، والسياسة، وغير ذلك، في وجهة ترفيهية فريدة من نوعها. حيث يمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة باستكشاف الوجهة المذهلة التي تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص وتضم أكثر من 60 مجسمًا شمعيًّا تنبض بالحياة بشكل مدهش، منها 16 مجسمًا جديدًا كليًّا لألمع نجوم الشرق الأوسط. وتمثل «مدام توسو دبي» الوجهة المثالية لقضاء يوم عائلي مميز حيث توفر أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، كما تُعد الأختيار الأمثل لعطلة الشتاء القادمة، أو لقضاء ليلة ساحرة تحت أضواء الشهرة، أو لقضاء أمتع الأوقات بصحبة الأصدقاء والتقاط العديد من الصور التذكارية الشخصية «سيلفي».

وتهدف مدام توسو دبي إلى إثارة إعجاب وإبهار الزوار بمقرها الجديد الذي يضم ابتكارات مدهشة مع أحدث التقنيات، لجذب الزوار لاستكشاف كل غرفة والاستمتاع بالتجارب الترفيهية لديها على طريقتهم الخاصة. حيث المنطقة المخصصة للقادة والملوك هي المنطقة الأولى لدى الوجهة الترفيهية المذهلة والتي تنقل الزوار لعالم ملكي فخم، إذ تمنحهم فرصة للقاء الملوك، وقادة العالم، والشخصيات العامة المرموقة، والشخصيات السياسية البارزة من الماضي والحاضر. وقضاء وقت ممتع لاحتساء فنجان من الشاي مع الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، ومقابلة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في قصر تاج محل، والصعود على متن نسخة طبق الأصل من الطائرة الرئاسية ومقابلة دونالد ترامب الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية.

ولعشاق عروض الأزياء والمشي على منصة العرض، وهواة التصوير والظهور على أغلفة أشهر المجلات، فإن المنطقة المخصصة لعالم الموضة توفر كل تلك التجارب الترفيهية المذهلة لتحقق للزوار أحلامهم حيث يمكنهم أيضًا أخذ الصور التذكارية مع العديد من أيقونات الموضة بملابسهم العصرية الأنيقة، ومن بينهم المتربعة على عرش الموضة في بريطانيا فيكتوريا بيكام مع أرقى الأزياء التي حازت على إعجاب آنا وينتور أبرز وأهم الشخصيات في عالم الموضة، ويمكنهم أيضًا الوقوف بجانب كارا ديليفين وكأنهم من أصدقائها المقربين، والاستمتاع بالتصوير بالقرب من كايلي جينر وكيندال جينر، والتقاط صور تذكارية «سيلفي» مع عارضة الأزياء الإيطالية كارلا دي بيلو والتقاط صور مع مصمم الأزياء اللبناني إيلي صعب والمزيد أيضًا.

وفي ذات الوقت، يمكن لعشاق عالم السينما الساحر والشاشة الفضية أن يحققوا أحلامهم بدخول المنطقة المخصصة للأفلام لتجارب مفعمة بالتشويق والإثارة. ويمكن للزوار الجلوس بجانب أودري هيبورن داخل فيلم الإفطار عند تيفاني، أو يمكنهم خوض تجربة مفعمة بالحركة «أكشن» مع توم كروز، أو الاستمتاع بجولة لمحاربة قوى الشر وإنقاذ أهل المدينة مع الرجل العنكبوت سبايدر مان، أو تجربة بعض حركات الفنون القتالية تحت إشراف المعلم المحترف جاكي شان.

وفي المنطقة المخصصة للإعلام، سيتمكن عشاق وسائل التواصل الاجتماعي من مشاهدة ما وراء الكواليس مع فرصة الاقتراب من بعض المشاهير الأكثر شهرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك نجم الإذاعة المفضل لدى الجميع كريس فيد، وبن باز نجم وسائل التواصل الاجتماعي، ومقدم برنامج أراب آيدول المغني والممثل المتألق أحمد فهمي، الى جانب الملحن والموزع المصري وعضو لجنة التحكيم في برنامج المواهب الغنائية آراب آيدول حسن الشافعي.

وفي عالم بوليوود المزدهر والمفعم بمختلف ألوان الفن والاستعراضات المذهلة حيث تعكس المنطقة المخصصة لعالم بوليوود الساحر في مدام توسو هذه النواحي الجمالية المدهشة؛ يمكن للزوار الاستمتاع بنزهة عبر حديقة سرية مزهرة، ويمكنهم أيضًا المشاركة في أشهر الأغاني الهندية المصورة، وأداء أجمل حركات الرقص أمام شاشة رقمية تفاعلية. وبعد كل ذلك يحين الوقت لمقابلة ملوك بوليوود في هيئة مجسمات شمعية مذهلة للأسطورة أميتاب باتشان، وشاروخان، وسلمان خان، وكارينا كابور، ورانبير كابور، وكاترينا كيف، ومادهوري ديكسيت.

ولعشاق الرياضة وخاصة الساحرة المستديرة يمكنهم الآن تجربة المنطقة المخصصة للرياضة مع أحدث التقنيات المبهرة حيث يمكنهم تسديد ركلة جزاء في منطقة الجزاء التفاعلية جنبًا إلى جنب مع نجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وتوجيه الضربة القاضية للأسطورة محمد علي أو الوقوف على منصة التتويج في فورمولا 1 بحضور لويس هاملتون. ويمكن للزوار أيضًا الوقوف بجانب رافعة الأثقال الإماراتية البطلة آمنة الحداد وأخذ الصور التذكارية أثناء تجربة رفع وزن زائف بجانبها، ويمكنهم أيضًا مقاتلة سيرجيو توما لاعب جودو من أصول مولدوفية يلعب لصالح الإمارات العربية المتحدة.

أما عن عشاق الموسيقى والحفلات والعروض الحية فيمكنهم اختتام زيارة مدام توسو دبي في المنطقة المخصصة للموسيقى عبر ممر محفوف بالنخيل والرقص في ساحة الرقص التفاعلية وسط ألمع نجوم الغناء في الشرق الأوسط والعالم، بمن في ذلك الفنان العراقي الاستثنائي كاظم الساهر والمطرب الفلسطيني محبوب العرب محمد عساف والمطربة اللبنانية نانسي عجرم، والنجمة الناشطة في مجال حقوق المرأة بلقيس فتحي، والنجوم العالميين ويل سميث، وريانا، وجاستن بيبر، وغيرهم الكثير.

وتفتح «مدام توسو دبي» أبوابها لاستقبال الزوار سبعة أيام في الأسبوع.

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