بيع 340 ألف تذكرة لحفل ميلين فارمر الذي سيقام بعد عامين !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بيعت 340 ألف تذكرة إلى اليوم لحفلات تحييها المغنية الفرنسية الكندية ميلين فارمر بعد أكثر من 20 شهرا ضمن جولتها «نيفرمور» التي تشمل فرنسا وسويسرا وبلجيكا في يونيو ويوليو 2023، بحسب ما أفاد فريقها الخميس.

وتمثل التذاكر الـ 340 ألفاً التي انطلقت مبيعاتها في الأول من أكتوبر الحالي ما نسبته 68 في المئة من كامل البطاقات المتوافرة لهذه الحفلات (500 ألف)، قبل أكثر من عام ونصف عام من العرض الأول للنجمة، على ما أفاد مكتبها الإعلامي لوكالة فرانس برس.

ويتضمن برنامج الجولة، وهي الثامنة في مسيرة المغنية البالغة 60 عاماً، 12 حفلة موسيقية في ملاعب تسع مدن، على أن تحيي فارمر في أغسطس وسبتمبر 2023 حفلات في روسيا تُطرح تذاكرها للبيع لاحقاً.

واشتهرت مغنية «ليبرتين» الملقّبة أحياناً «مادونا الفرنسية» والتي بيعت 35 مليون نسخة من اسطواناتها بعروضها الضخمة في أنحاء أوروبا. وتعود جولتها الأخيرة إلى عام 2019.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news